Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır.