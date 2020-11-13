Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz...
13.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu