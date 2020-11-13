Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz...

13.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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