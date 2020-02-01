Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.

01.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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