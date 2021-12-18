Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet