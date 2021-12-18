Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile bir araya geldi.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL

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