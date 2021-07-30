Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı