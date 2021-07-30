Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

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