Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü

Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló ile Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
20.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:55

Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló ile Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Kaynak: DHA

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