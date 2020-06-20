CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'yu kabul ediyor.

20.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:17

Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'yu kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınıyor. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Kaynak: DHA

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