Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüşüyor
Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'yu kabul ediyor.
20.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:12
Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'yu kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınıyor. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor.
Kaynak: DHA