CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'yu kabul ediyor.

Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'yu kabul ediyor. Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınıyor. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuluyor.

Kaynak: DHA