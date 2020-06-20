Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın, 19-21 Haziran'da Türkiyeye çalışma ziyareti gerçekleştiren Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Embalo ile İstanbul'da bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, görüşme kapsamında Türkiye-Gine Bissau ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı belirtilerek, "İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." denildi.

Kaynak: AA