Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü çabayı göstereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü çabayı göstereceğiz. Bunun için de Pakistan'la ilişkilerimiz devam edecek." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı