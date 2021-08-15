Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü çabayı göstereceğiz.