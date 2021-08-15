Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü çabayı göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü çabayı göstereceğiz. Bunun için de Pakistan'la ilişkilerimiz devam edecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın bir an önce istikrarı için her her türlü... - Haberler
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