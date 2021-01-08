Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki...
08.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki imkanlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılabilmesini de sağlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki imkanlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılabilmesini de sağlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük