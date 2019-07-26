Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir."

Kaynak: AA
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