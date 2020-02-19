19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır"

Kaynak: AA