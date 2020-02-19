Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır"

19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır"

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler