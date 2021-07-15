Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp...
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp... - Haberler
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