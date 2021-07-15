Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan