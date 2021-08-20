Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu