Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı...
Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı... - Haberler
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