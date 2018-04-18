Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Suriye'de Yürüttüğümüz Sınır Ötesi Operasyonlar Gerek Suriye ve Irak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Suriye'de Yürüttüğümüz Sınır Ötesi Operasyonlar Gerek Suriye ve Irak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir."

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