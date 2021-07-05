Pakdemirli: "İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz"

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Pakdemirli: "İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Tanıtım videosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Tanıtım videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

Pakdemirli: 'İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz'
Pakdemirli: 'İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz'
Pakdemirli: 'İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz'
Pakdemirli: 'İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz'
Pakdemirli: 'İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Pakdemirli: "İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz" - Haberler
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