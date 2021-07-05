Pakdemirli: "İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz"
Tanıtım videosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Tanıtım videosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu