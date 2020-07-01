Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
01.07.2020 20:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: İHA