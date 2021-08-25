Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz