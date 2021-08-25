Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam... - Haberler
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