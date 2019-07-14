Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Kaynak: AA