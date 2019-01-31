Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel ve Yerel İktidarlarımız Döneminde Plansız Şehirleşmenin Kökünü...
IHAAW131904-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel ve yerel iktidarlarımız döneminde plansız şehirleşmenin kökünü kuruttuğumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız" dedi.
IHAAW131904-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel ve yerel iktidarlarımız döneminde plansız şehirleşmenin kökünü kuruttuğumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamayı da ortadan kaldıracağız" dedi. 31.01.2019 13: 19: 04 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA