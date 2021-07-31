CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN ETTİK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangından etkilenen söz konusu bölgeler şöyle sıralandı: ANTALYAManavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MERSİNAydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

OSMANİYEMerkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MUĞLAMarmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

ADANA

Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı