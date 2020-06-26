Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle video konferans yöntemiyle buluştu: (3) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı olan büyüklerimiz, kronik hastalarımız ve genel olarak toplum...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı olan büyüklerimiz, kronik hastalarımız ve genel olarak toplum sağlığımız için hep birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz, bundan da asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerle video konferans aracılığıyla buluştu.

Tekirdağ'dan Sude Beyazova'nın "2023 seçimlerinde ben ve benim gibi ilk defa oy kullanacak gençlerin desteğini almayı nasıl planlıyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, Türkiye'yi 18 yılda çağ atlatarak bugünkü seviyesine getirenin kendi politikaları olduğunu söyledi.

Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'nin en önemli özelliğinin sürekli kendini yenileme, geliştirme kabiliyetine sahip bulunması olduğunu ifade ederek, gençlik kollarında 19-20 yaşında ilk defa siyasete atılanların bugün genel başkan yardımcısı, milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yaptığını dile getirdi.

Yaşı 18 olan gençlerin siyasette aktif olarak görev almaya davet ettiğini söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde seçme yaşının 18, seçilme yaşının 30 olduğunu, önce seçilme yaşını 25'e, sonra da 18'e indirdiklerini, seçme ve seçilme yaşının 18 olduğunu kaydetti.

Gençlerin de her an partisinden ve diğer partilerde de kabul görmesi halinde seçilme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylece ülkemizin ve siyasetin ihtiyacı olan değişimi bizzat sizler hayata geçirebilirsiniz. Eğitimden sağlığa, haberleşmeden spora kadar her alanda yaptığımız hizmetlerin, ortaya koyduğumuz eserlerin amacı sizin için en mükemmel altyapıyı oluşturmaktır. Gençlerimizi dünyaya açan internetten, cep telefonuna kadar tüm araçlar bizim dönemimizde yaygınlaşıp gelişmiştir. Genç yaşta siyasete atılmış birisi olarak hep gençlerle birlikte yol yürümeye özel önem verdim. Şu anda da hem partimde hem Cumhurbaşkanlığında hem bürokraside yakın çalıştığım ekibimin çok büyük bölümü genç denilebilecek yaşlardaki arkadaşlarımızdan oluşuyor."

Gerek sivil toplum yapıları gerek spor platformları gerek partideki gençlik kolları vesilesiyle her fırsatta gençlerle yüz yüze görüştüğünü, dertleştiğini belirten Erdoğan, "Şu anda partimde gençlik kollarında üye sayımız 1 milyon civarındadır. 1 milyon civarında genç üyem var, 30 yaşını aştığı anda bunlar ana kademeye sıçrar. Ondan sonraki süreçte de ana kademede hizmet vermeye başlarlar. Şu anda partimin toplam üye sayısı gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe olarak 10 milyon 400 bini aşmıştır." diye konuştu.

Erdoğan, yeni yönetim yapısını oluştururken Gençlik ve Spor Bakanlığını kurmalarının gençlere verilen özel önemin ispatı olduğunu dile getirerek, "Gençlerimizin enerjilerinin ve dünyalarının büyüklüğünün gayet iyi farkındayım. Gençlerimizin dünyalarına girmeye, onları anlamaya, hayallerini hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah sizlerle birlikte bunu başaracak ve geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya çalışırken sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'dan Alara Şişmanoğlu'nun yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili sorusu üzerine, "Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük." dedi.

Sağlık altyapısı ve genel sağlık sigortasının gücünü ve kapasitesini bu salgında test etme imkanı bulduklarını ifade eden Erdoğan, gerek teşhis ve tedavi yöntemlerinde gerek yoğun bakım ve vefat sayılarında gerekse virüse karşı alınan önlemlerde dünyanın kalanıyla olumlu yönde ayrışıldığını söyledi.

Erdoğan, dünyada salgın sürecini en şeffaf yöneten ülkelerden biri olarak milletten ve uluslararası kamuoyundan hiçbir şeyin gizlenmediğini, gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı veya vatandaşlarını çaresiz bıraktığı tüm sınamalardan Türkiye'nin alnının akıyla çıktığını kaydetti.

Salgının belirli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte alınan sıkı tedbirlerin bir kısmının gevşetildiğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu konuda en büyük görev gençlerimize düşüyor. Esasen gençlerimiz yaşları ve sağlık durumları itibarıyla salgından en az etkilenen kesimdir. Bununla birlikte gençlerimizin aile büyüklerinin ve genel olarak toplumun yararı için özellikle temizlik, mesafe, maske yani TMM dediğimiz ilkelere sıkı sıkıya uyması gerekiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde yaşlılar bakım evlerinde ve kendi evlerinde adeta ölüme terk edilirken biz büyüklerimizin üzerine ihtimamla titredik."

Erdoğan, büyükleri salgından korumak için önce 20, sonra da 18 yaş altı gençlere uzun süre sokağa çıkma sınırlaması uygulandığını, halen 65 üstü için sabah 10.00 ve akşam 20.00 saatleri dışında bu sınırlamanın sürdürüldüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı olan büyüklerimiz, kronik hastalarımız ve genel olarak toplum sağlığımız için hep birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz, bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü vereceğimiz taviz, şunu bilmemiz gerekir ki, bu büyükerimizi Allah göstermesin kaybetme gibi bir durumla bizi karşı karşıya getirebilir. Ama birçok yerde, mesire yerlerinde, piknik alanlarında maalesef bunlara hiç mi hiç dikkat edilmiyor. Hatta hatta el ele, kol kola çeşitli etkinlikler yapılıyor ve bu etkinlikler bize ciddi manada endişe veriyor. Bu konuda sizler aracılığıyla tüm milletime sesleniyorum, gelin maske, mesafe ve temizlik kuralını her yerde uygulayayım."

Gençlerle sohbetinin sonunda tüm öğrencilere bu hafta sonu girecekleri sınavda başarı dileyen Erdoğan, "Aman heyecanlanmayın, aman sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin. Sizlerle bir sonraki buluşmamızı üniversite öğrencisi sıfatıyla yapacağımıza inanıyorum. Ailerinize ve arkadaşlarınıza da sevgilerimi, selamlarımı iletin." dedi.

Erdoğan, türküye eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Diyarbakır'dan yayına katılan Ozan Ferhat Aktaş ve arkadaşlarının saz ve gitar eşliğinde seslendirdiği Celal Güzelses'in Fincanın Etrafı Yeşil adlı türküsüne eşlik etti.

Türkü sona erdiğinde Erdoğan'ın, "Bu kadar mı? Sen şimdi bir kupleyle atlattın bizi." demesi üzerine Aktaş, "Ancak bu kadar oldu, hatalar affola Sayın Başkanım." ifadesini kullandı. Erdoğan bunun üzerine Aktaş'a "Ama maşallahın var." dedi.

Aktaş'ın teşekkürü üzerine Erdoğan, "Ben de arkadaşlarınla beraber sizleri tüm şu anda ekranları başında izleyen arkadaşların adına kutluyorum, tebrik ediyorum ve yarınki imtihanda da hepinize başarılar diliyorum. İnşallah şöyle bir şey de yapabiliriz, biter, ondan sonra neticeleri şöyle bir alalım. Özel kalemimle de irtibatları kuralım. Sizleri Cumhurbaşkanlığı makamında da en azından şöyle bir grup olarak ağırlamak isterim. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve gençler görüşmeyi alkışlarla sona erdirdi.

(Bitti)

Kaynak: AA