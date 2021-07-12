Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerle ilgili konuşan, yazan, politika üreten hiç kimsenin gençlerimizi hafife almaya hakkı yoktur"
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı