Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (4)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim de biliyorsunuz vatandaşlardan topladığım sigaralar da var. Onlarla da böyle bir müzeyi (İnteraktif Bağımlılık Müzesi) küçük de olsa kuruyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (4)
31.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim de biliyorsunuz vatandaşlardan topladığım sigaralar da var. Onlarla da böyle bir müzeyi (İnteraktif Bağımlılık Müzesi) küçük de olsa kuruyorum." dedi.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla Huber Köşkü'nden telekonferans yoluyla bir araya geldiği gençlerle sohbet eden Erdoğan'a seslenen Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Başkanı Fatih Vardar, sigarada düz paket uygulamasıyla tütün endüstrisine büyük darbe vurulduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vardar'a teşekkür ederek, "Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Programda söz alan Türkiye Gençlik STK'ları Platformunda Gençlik Araştırmaları ve STK Mükemmeliyet Merkezi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç ise "İnteraktif Bağımlılık Müzesi" kurulması talebinde bulundu.

Erdoğan, bu tür bir müze çalışmasının olduğunu belirterek, "Aslında benim de biliyorsunuz, vatandaşlardan topladığım sigaralar da var. Onlarla da böyle bir müzeyi küçük de olsa kuruyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazanan, şampiyon olduğu maçın ardından Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderen milli sporcu Busenaz Sürmeneli de sağlam bir gelecek için tütünsüz bir Türkiye hayali kurduğunu kaydetti.

Konuşması için Sürmeneli'ye teşekkür eden Erdoğan, "Busenaz, Ankara'da mı daha çok kalıyorsun, İstanbul'da mı?" sorusunu yöneltti.

Sürmeneli'nin "Trabzonluyum sayın Cumhurbaşkanım." cevabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sürmeneli olduğunu biliyorum da o zaman Trabzon'da kalıyorsun." dedi.

Milli sporcu Sürmeneli de "Evet, Trabzon'dayım Sayın Cumhurbaşkanım, bekleriz inşallah en kısa zamanda" ifadelerini kullandı.

Genç Yeşilay Başkanı Mahmut Esat Arar, Türkiye'de binlerce gönüllüsü bulunan ve bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay'ın bazı faaliyetlerini aktardı.

Erdoğan, Arar'a teşekkür ederek, "Bu konuda, üniversiteler olsun, diğer kapalı alanlar olsun. Bunlarla ilgili müşterek bir çalışmayı yapmak suretiyle aktif/pasif içicilerin, nerelerde nasıl olması gerekir, bunları belirleyerek, bu adımları da hep beraber atarız." karşılığını verdi.

Kapanış konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin söz almasının ardından yaptığı konuşmada, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü münasebetiyle gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu anlattı.

Karşısında tütün ürünlerinin zararları konusunda çok bilinçli bir gençlik gördüğü için mutlu olduğunu belirten Erdoğan, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz sizlerde gördüğüm bu azim ve kararlılığın ülke ve millet olarak önümüzde yepyeni ufuklar açacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde artık bir dışlanma, bir küçümsenme sebebi haline dönüşen tütün kullanımının ülkemizde de benzer bir konuma gelmesini sağlamalıyız. Ülkenin yöneticileri olarak biz bu konuda üzerimize düşenleri yapıyoruz ve yapacağız. Sizlerin gerek arkadaş çevrenizde, gerek sosyal medyada bu konuda göstereceğiniz çabalar hep birlikte hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. İnşallah ülkemizi ve milletimizi bu kötü alışkanlıktan en kısa sürede kurtaracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Gençlere bu önemli günde düşüncelerini ve hislerini paylaştıkları için teşekkür eden Erdoğan, gençlerin başarılarının artarak devam etmesini temenni ederek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gençler görüşmenin sonunda el sallayarak selamlaştı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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