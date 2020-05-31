Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3)
31.05.2020 21:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla Huber Köşkü'nden telekonferans yoluyla bir araya geldiği gençlerle sohbet eden Erdoğan'a seslenen ve 2020 Olimpiyat oyunlarına hazırlandığını belirten milli sporcu İlke Özyüksel, pandemi sürecinde olimpiyatlara hazırlanma şansı verildiği için teşekkür etti.

Özyüksel, tütün kullanımının yıkıcı etkilerinden korunmak için toplumsal bilinç oluşturmak gerektiğini, spor merkezlerinin bahçelerinde de sigara kullanımının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özyüksel'e teşekkürlerini ileterek, "Bütün bu tesislerde inşallah sizlerin bu kazandığınız şampiyonlukları daha da artırarak devam ettirmeniz için biz de bu tesislerimizi artırarak devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Çünkü bu şampiyonluklar ülkemizde tüm milletimizin iftihar vesilesi olacaktır. Sizi kutluyorum." karşılığını verdi.

Dr. Elif Bademci de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede atılan etkin ve kararlı adımları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

Acil serviste aktif olarak görev alan bir hekim olarak tütün ürünlerinin halk üzerindeki yıkıcı etkilerini uzun zamandır gözlemlediğini bildiren Bademci, "Her gün dünyada 8 milyon, Türkiye'de ise 121 bin kişi tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak hayatını kaybediyor." dedi.

Erdoğan da "Ben de Elif sana çok çok teşekkür ediyorum verdiğin bu mücadele sebebiyle. Hamdolsun çocukluğumdan bu yana hiç sigarayla aram olmadı. Hep sigaraya karşı mücadele ettim. ve karşımda da böyle bir gençliği gördüğüm için ayrıca iftihar ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu mücadeleyi kararlı bir şekilde beraber sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Artistik Jimnastik Milli Takım Sporcusu Ferhat Arıcan ise sporu gençlerin tamamına yaymak gerektiğini belirterek, "Bu şekilde hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş, hem de ülkemizde spor yapma bilinci yüksek genç nesiller yetiştirme imkanı buluruz." dedi.

Arıcan'a cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet Ferhat aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Ben de sizleri kutluyorum. Değişik alanlarda hazırladığımız fiziki mekanları çok iyi değerlendirmek suretiyle sporu daha da teşvik etmemiz ve bununla birlikte de yarınlara yürümemiz lazım. Kutluyorum ve gelecekteki yarışmalarda sizlerin başarılarınızı bekliyorum." diye konuştu.

Serbest Dalış Sporcusu Şahika Ercümen, "Pek çok deniz yüzeyi ve su altı çalışmalarında sigara izmariti en fazla karşılaştığım atıklar arasında. İnsan yaşamayan Antarktika Kıtası'nda yaptığım dalışta bile sigara izmaritine rastladım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şahika aslında tütünün ne olduğunu, tütünün insan vücudundaki zararları en iyi bilen, en iyi yaşayanlardan bir tanesi. Zira en iyi dalış yapan sporcularımızdan da olması hasebiyle gerçekten bu dalışlarda insanın solunum noktasındaki ihtiyacını en iyi yaşayanlardan bir tanesi. Böyle bir sigara alışkanlığı falan olsa dalışları yapmak da mümkün değil. Öyle mi Şahika? Bütün gençlere örnek. Şahika ablaları, kardeşleri nasıl sigarayı içmemek suretiyle zinde bir vücuda sahipse bu da onlar için çok çok önemli bir örnek. Sigara içen kendini bitirir ve yitirir. Ama içmeyen de sağlık bulur." şeklinde konuştu.

"Okullara yakın ciddi kısıtlama yasakları almanın arifesindeyiz"

Dr. Muhammed Keskin'in 18 yaş sınırı denetimlerinin daha iyi yapılması ve okula yakın sigara satışının yasaklanmasının önemini vurgulaması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben çok teşekkür ediyorum. Kardiyolojide sizler bu hastalarımızın, hele hele kalp cerrahisinde ameliyatı yaptığınız zaman o kalpteki durumun ne olduğunu çok daha yakından görüyorsunuz. Nikotinleri çok daha yakından görüyorsunuz. Akciğer'de bu nikotinler çok daha açık, şeffaf olarak gözüküyor. İnşallah okullara yakın mahallerden tutunuz, kafelere vesaire yönelik olarak da ciddi bir kısıtlama yasaklama... Bu tür kararları almanın arifesindeyiz."

Öğretim Görevlisi Duygu Yılmaz da doğaya atılan plastiklerin zararlarını azaltmak için dünyada ilk olan zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretimi yapan bir mühendis olarak kendini tanıttı.

Yılmaz'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de özellikle Duygu kardeşim bu açıklamalarınız ve üzerinde yaptığınız çalışmalar hele hele zeytin çekirdeği atığından böyle bir çalışmanın yapılması ve KADEM inovasyonunda aldığınız ödül, ama bundan sonraki süreçte de yine Tuğba Hanım ile yapacağınız müşterek çalışmalarla inşallah bu adımları birlikte atma şansını yakalarız." değerlendirmesini yaptı.

Doğa Can Coşar'ın sigara kullanmayan gençlerin en temel hakkı olan yaşama hakkını savunduklarını belirtmesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerle beraber bu mücadeleyi yürüteceğiz. Çünkü, biz gençliğimizin Allah göstermesin bu sigara belasıyla, alkol belasıyla birçok sıkıntılar yaşayarak ölmesini istemiyoruz. Biz, onların bu hayatı en güzel şekilde yaşamasını istiyoruz. Onların yanındayız ve onlarla beraber bu yolu yürümek istiyoruz. Onun için bu mücadeleyi siz gençlerimizle beraber sürdürelim diyoruz. Sürdürürsek bu başarıyı yakalarız."

Furkan Kasap, tütün endüstrisi tarafından her dönem çeşitli oyunlarla özellikle gençlere ve çocuklara sigara kullanımının zararsız gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

Kasap'a teşekkür eden Erdoğan, "Bu gençlerimizi beraber inşallah düştükleri bu girdaptan kurtaracağız. Onların kurtuluşu inanıyorum ki ayrıca bu milletin dirilişi olacaktır." dedi.

Uzman diyetisyen Mücahit Muslu'nun, dünya genelinde 821 milyon insanın kronik açlık çektiğini ve bundan en çok etkilenenlerin de 5 yaş altı çocuklar ve anneleri olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, Muslu'nun yaklaşım tarzını takdir ettiğini, hep birlikte mücadele edilerek bu yapılan görüşmelerin gençlerin geleceğine yönelik çok daha anlamlı yol gösterme atılımı olacağını vurguladı.

Astım hastası olan Yasemin Zengin, böyle bir konuşmaya önem verdiği için bu programda olduğunu söyleyerek, kendisinin yerine Funda Atabaş adlı arkadaşının konuşacağını ifade etti.

Zengin'e teşekkür eden Erdoğan, kendisine Allah'tan şifa dileklerinde bulundu.

Zengin'in mesajını ileten Atabaş, "Benim değinmek istediğim konu okul önlerinde ve hastane önlerinde sigara içilmesi. Ders aralarında, okul çıkışlarında okul görevlilerinin, velilerin öğrencilerin görebileceği alanlarda sigara içmeleri, öğrencilere kötü birer rol model oluyor ve onların erken yaşta sigara ile tanışmalarına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Funda ile aynı düşüncede olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dolayısıyla bunu da inşallah başaracağız. Bu konuda çalışmalarımız var, İçişleri Bakanlığımızın çok kararlı duruşu var, bunları da aşacağız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi Haber
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi Haber
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Naci Bostancı Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Bülent Uygun Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Uzay Nasa Şehit Minnesota
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 21:24:05. #1.14#
title