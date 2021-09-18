Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Sosyal medyayla ilgili attığımız adım, özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı.

Program sırasında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin, sabah uyanır uyanmaz akıllarına sosyal medyanın geldiğini belirtmesi ve kendisinin bu konudaki görüşleri ile sabah uyandığında ne yaptığını sorması üzerine, "Eğer garipsemezseniz inanın benim sosyal medyayla hiç işim yok, ondan dolayı da çok rahatım." ifadesini kullandı.

Sabah tek derdinin o günkü programıyla ilgili "dersine çalışmak" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sosyal medya, inanın şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur ve şu anda eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa bunun arkasında sosyal medya vardır. Getirisi olumlu değil ama götürüsü çok ağır. Bu bakımdan ben diyorum ki biz, derslerimize daha çok çalışalım, buraya daha çok ağırlık verelim ve bu sosyal medya belasından da mümkün oldukça sıyrılalım." dedi.

Erdoğan, hemşirelik bölümünde okuyan bir gencin, "Sosyal Medya Yasası şu an gündemde. Bu yasa için kimler endişelenmeli, biz gençler olarak endişelenmeli miyiz?" sorusuna, "Hiç endişelenmeyin, çok rahat olun. Çünkü bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım, özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak ve artık yarınlarda başhemşire olarak sizi görmek." cevabını verdi.

Bir başka genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ilgili söylediği "Şimdi şiir gibi bir yaşamımız var, oğlum inşallah bunu annesine aktarıyor." sözlerini hatırlatarak, programa katılan Bilal Erdoğan'a, "Bu samimi muhabbeti annenize aktardınız mı?" diye sordu.

Soruyu tebessüm ederek yanıtlayan Bilal Erdoğan, "Aktardım efendim. Çok müspet buldu, iyi oldu." cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gülerek, "Aktardığına ben de şahidim. Çünkü o akşam havalar gayet iyiydi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan bir başka kişinin öfkelendiğinde ne yaptığını sormasına, "Sizlere bir anahtar veriyorum, öfkelendiğiniz zaman en güzel 'Ya sabır' çekeceksiniz. 'Ya sabır' dediğiniz zaman, Mevlam tecelli ediyor ve siz de inşallah sabredenlerden oluyorsunuz." karşılığını verdi.

Erdoğan, bu kadar tanınan bir insan olmanın iyi veya kötü yanlarının ne olduğu ve halkın içine tebdili kıyafetle karışıp karışmadığının sorulması üzerine, artık tebdili kıyafet diye bir şeyin kalmadığını, o safhaların geride kaldığını söyledi.

Programa Sakarya'dan gelen gence, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun" dizelerini anımsatan Erdoğan, şiirin çok güzel ve iftihar ettikleri bir şiir olduğunu dile getirdi.

Ekibinin Sakarya'yı çok sevdiğini belirten Erdoğan, "İnşallah hep Sakarya'yı ayağa kaldır, Sakarya da sizleri ayağa kaldıracaktır. Hiç endişeniz olmasın." dedi.

Nükleer enerji

Programa katılan bir diğer genç nükleer enerji mühendisliği için Rusya'da eğitim gördüğünü belirterek, bu fırsatı tanıdığı için kendisi ve arkadaşları adına Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan da Rusya'da 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere 13 bin genç mühendisin çalıştığını ifade ederek, genç mühendise Rus mühendislerle ilişkilerinin nasıl olduğunu sordu. Genç mühendis, Rusya'da bir yıl hazırlık eğitimi alarak Rusça öğrendiklerini bu nedenle iletişimlerinin güzel olduğunu ve huzurlu şekilde çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, "13 bin nükleer enerji mühendisi Türkiye olarak şu anda kazandık. Bu sayı daha da artacak ve böylece bizim bundan sonraki ikinci, üçüncü yapacağımız santrallerde de şimdiden elemanlarımızı yetiştirmiş oluyoruz ve bu tabii AK Parti iktidarının ülkemize kazandırmış olduğu nükleer enerjideki en önemli adımdır." dedi.

Bir başka gencin nükleer santraller ve bunların kurulmasına karşı olanlarla ilgili görüşlerini sorması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu konuda konuşanlar, konuya hakim oldukları için değil tam aksine hiç bu konuyu bilmedikleri için. Çünkü nükleer enerjinin ne olduğundan haberler i yok. Bir defa dünya artık şu iklim değişikliğinde nereye doğru gidiyor, artık geçmişteki, özellikle enerjideki o kirli enerjiden sıyrılıp temiz enerjiye geçmenin gayreti içinde ve bu temiz enerjiyle alakalı da dünya bir tehdit altında. Diyor ki 'Ya temiz enerjiye geçeceksin, geçmediğiniz takdirde de bunun müeyyidelerine tabi olacaksınız.' Buna başta Amerika da dahil, bu adımları atmanın gayreti içindeler. Artık böyle kömür, fuel-oil bunlardan elde edilen enerjiye kimse müsaade etmiyor. Şimdi ise biz geç de olsa bununla bir adım atıyoruz. İnşallah 2023'ün ilk yarısında bir üniteyi açmış olacağız, süratle de diğer üç ünitesini burada bitirmenin gayreti içinde olacağız."

Erdoğan, Sinop ile Trakya'da da dörder ünite olmak üzere nükleer enerji çalışmaları olduğunu ve bunun yenilenebilir enerjiye güç katmanın yanında daha ucuz enerji teminini sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak tabii şu anda bizim burada yaptığımız santral bir örnek teşkil edecek. Bir de tabii eleman yetişimine çok büyük fayda sağlayacak. Yani nereden bakarsanız bakın, ilk etapta şu anda 13 ama bu rakam 15 bine rahatlıkla inşallah çıkacaktır. Çünkü 15 binin belli bir kısmını da bu yeni yapılan yerlere inşallah aktarmış olacağız. Eğer Japonlarla anlaşmış olsaydık, oradan bir sıkıntı yaşamamış olsaydık bugün Japonlarla da bir etabı yapmış olacaktık ama olmadı, anlaşamadık. Fakat belki Ruslarla ikinci bir inşallah adım daha atabiliriz veyahut farklı bir adımı da bu arada atmış oluruz ama bizim için şu an ilk etapta Ruslarla yapmakta olduğumuz bu santral var."

Kripto para

Katılımcılardan birinin Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun oluşturulduğunu hatırlatarak Merkez Bankasının kripto paraya açılıp açılmadığını ve kendisinin kripto para konusundaki görüşlerini sorması üzerine Erdoğan, kripto paraya açılma gibi bir dertlerinin olmadığını, tam aksine onlara karşı ayrı bir savaş ve mücadeleleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Onlara da böyle bir prim zaten vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz, şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan'ın söz verdiği AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuya ilişkin olarak, "Kripto para, maalesef mağduriyetlere de kapı açıyor. Dolayısıyla çok ciddi denetime ihtiyaç gösteren bir şey. Bir nevi hayali bir geleceğe yönelik satış yapılıyor ve ondan sonra bunun kötü örneklerini, mağdur olanlarını gördük ama ilerde takdirinizde tabii bu istismarları, yanlışları önlemek için devlet olarak, hükümet olarak, bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla ilgili de zaten çalışmalar başlatıldı." dedi.

Soruların ardından program, öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla devam etti. Programa Van'dan katılan Yunus Kaval isimli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelediği parçayı seslendirdi.

Ardından, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, Ahmet Kaya'nın parçalarını söyledi.

(Bitti)