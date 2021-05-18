Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz