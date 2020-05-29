Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü...

Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
29.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:47

Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı. Törene aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ile birlikte tören öncesinde hastanede incelemelerde bulundu.

Korona virüs salgınında hayatını kaybeden tüm hocalar ve vatandaşlar ile Prof. Dr. Feriha Öz'e rahmet dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kadirşinas bir milletiz. Ülkemize hizmet eden, bu uğurda fedakarlık gösteren hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'de inşa edilen hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener'in ismini verdik. Böylece ömürlerini insan sağlığına adayan, salgın döneminde de yine büyük bir gayretle çalışırken son nefeslerini teslim eden hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık. Aynı şekilde Hadımköy'de restore edilen hastaneye de Sultan 2. Abdülhamid'in askerlerimiz için inşa ettiği, burayı da şöyle tepeden tırnağa restore etmek suretiyle Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un ismini vererek, bu sağlık, eğitim ve hayır gönüllüsü büyüğümüze vefamızı gösterdik. Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye, hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de işte buradaki gibi yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Kapasitesinin tamamı gerektiğinde, yoğun bakım altyapısına sahip olan bu hastanemizi, iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Tabii bir başka özelliği var. Hemen pist burada. Aynısı Murat Dilmener'de de var. Malum Yeşilköy Havalimanı. Burası da daha önce askeri havaalanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde rahatlıkla pist var, bu piste inecek ve buradan yürüme mesafesinde hemen hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Orada da yine havaalanına gelecek ve oradan yürüme mesafesinde hastaneye inecek. Tedavi bitti, yine hemen uçağıyla gitmesi gereken yere gidecek. İster ulusal, ister uluslararası hepsine hazır. Niye? Dedik ya sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Şayet salgın acil bir ihtiyaç göstermiş olsaydı bu süreyi belki daha da kısaltabilirdik" dedi.

"Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sürecinde sağlık alanında ülkemizin elindeki imkanların daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel Sağlık Sigortası sistemini ülkemizde kurmuş olmamızın önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı. ABD, Rusya çözemedi işi. Hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler. Biz de her yere gönderdik. Serbest ve ücretli çalışanlar gayet makul prim ödemeleri ile sistemde yer alıyor. Milletimiz tarafından bu hizmetler memnuniyetle karşılanmıştır. Diğer ülkelerde böyle bir sistem yok. İnsanlar ancak yeteri kadar parası varsa sağlık hizmeti alabiliyor. Salgın döneminde özellikle Hollanda'da çalışan vatandaşlarımız ölüme terk edilmişti, ambulans uçakla aldırdık. Üstelik bu hizmetleri bütçemizi alt üst etmeyecek bir zeminde veriyoruz" dedi.

"Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız. Biz göremesek de evlatlarımızın Malazgirt zaferimizin bininci yıl dönümü olan 2071'de tüm kayıplarını telafi etmiş, dünya sahnesinde hak ettiği yere gelmiş bir Türkiye'de yaşayacağından eminiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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