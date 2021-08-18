Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum"