Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü