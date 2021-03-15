Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya...
15.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş