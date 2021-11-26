Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum.
İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlere bir müjde vermek istiyorum. İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri