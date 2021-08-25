Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlamalarına katıldı (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz.