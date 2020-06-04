Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.
04.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.
Kaynak: AA