Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

29.09.2019 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

Kaynak: AA
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