Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."
29.09.2019 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."
Kaynak: AA