Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah...

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır."

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde konuştu Açıklaması
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah... - Haberler
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