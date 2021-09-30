Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri