Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' Yazılımı, Bir Kuvvet Komutanlığımızın Karargahına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' Yazılımı, Bir Kuvvet Komutanlığımızın Karargahına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi."

Kaynak: AA
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