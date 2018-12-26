Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' Yazılımı, Bir Kuvvet Komutanlığımızın Karargahına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi."
Kaynak: AA