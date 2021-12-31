Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır"
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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