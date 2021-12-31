Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi taahhüt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi taahhüt...

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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