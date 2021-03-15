Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı, ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların...
15.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:22
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu