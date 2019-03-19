Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin Bu Karanlık Oyunu Bir Kez Daha Bozalım"
- AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAKARYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
- AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingden detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
SAKARYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Kaynak: AA