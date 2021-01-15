Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geleneksel sanatlarımız yeni nesiller arasında daha çok benimseniyorsa umut kapıları açık demektir"
15.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:24
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı