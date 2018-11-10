Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelen Başsavcı İpe Un Sermek İçin Geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok"

-"Ben hukukçu değilim. Bir ekonomistim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi niçin geldi? Burada ne işleri var? Bu 15 kişi ayrı programla ayrı grup, Pazartesi akşamı Salı günü ayrı bir program, plan ve bu arada operasyon"

-"Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu şaibeden kurtulmaları lazım"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesinde açıklama yaptı.