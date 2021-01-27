Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum"

27.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:19

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde hükümetimize ve ekonomimize, yönetimimize verdikleri destek için TÜGİK yönetimine teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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