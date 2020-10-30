Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı...

30.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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