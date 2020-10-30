Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı...
30.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız