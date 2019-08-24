Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım yaptık"
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konutları'nın görüntüleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamalaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu...
24.08.2019 19:01
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konutları'nın görüntüleri
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamalaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA