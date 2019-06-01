Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti, çay içti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti, çay içti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile öz çekim yapması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile öz çekim yapması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Sahili'nde organize edilen "Büyük Üsküdar İftarı" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti, çay içti.

Kaynak: AA
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