Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı Eskiden 185 Dakikada Kat Edilen Mesafe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı Eskiden 185 Dakikada Kat Edilen Mesafe...

IHAAW124741-SIY/12-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

IHAAW124741-SIY/12-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak." 12.03.2019 12: 47: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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