Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Jerome Pecresse'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Jerome Pecresse'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Jerome Pecresse'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye'de başta enerji olmak üzere pek çok alanda önemli faaliyetler yürüten GE Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'nin "enerji depolama, hibrit ve yenilenebilir enerji teknolojileri" alanlarına katkıları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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