Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'ye yönelik saldırı) İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık, net bir göstergesidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'ye yönelik saldırı) İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık, net bir göstergesidir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'ye yönelik saldırı) İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık, net bir göstergesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel